Palermo, prova a rubare due computer in un negozio: arrestato 30enne

Unuomo di 30 anni, R.G., è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Palermo con l'accusa di tentata rapina in un negozio MediaWorld.

La tentata rapina

Secondo quanto si è appreso, il giovane è entrato nell'esercizio commerciale in viale Regione Siciliana, ha preso alcuni computer e materiale informatico e ha provato a fuggire colpendo a colpi di casco gli addetti alla sicurezza che cercavano di bloccarlo. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri. Il giovane è stato bloccato e portato in caserma. È in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.