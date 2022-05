Palermo, furto di energia in casa occupata abusivamente: un arresto

A Palermo una persona è stata arrestata e altre due sono state denunciate per furto di energia dopo che i carabinieri hanno scoperto, in una palazzina nella zona di viale Michelangelo, alcuni appartamenti allacciati abusivamente alla rete elettrica. In manette un uomo di 39 anni che si trovava ai domiciliari in un alloggio occupato senza permesso alcuno. Il suo impianto era senza contatore ed era allacciato direttamente alla rete elettrica pubblica. Il danno sarebbe di circa 10 mila euro. Dovranno rispondere dello stesso reato anche un uomo e una donna, di 57 e 51 anni, che vivono in via Mammana. Sono stati denunciati entrambi per furto.