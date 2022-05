Siracusa, sorpreso con 500 grammi di cocaina: arrestato

Il 28enne non si è fermato all'alt della guardia di finanza e ha provato a disfarsi di parte della sostanza stupefacente lanciandola dal finestrino dell'auto

I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno sequestrato mezzo chilo di cocaina a un corriere intercettato lungo contrada Targia, periferia Nord di Siracusa.

L'inseguimento e l'arresto

I militari diretti dal capitano Giovanni Statello, durante un controllo hanno intimato l'alt all'auto che però ha proseguito a velocità. Le Fiamme gialle hanno inseguito la vettura alla cui guida c'era un ragazzo di 28 anni. Il giovane ha provato a disfarsi di parte della sostanza stupefacente lanciandola dal finestrino dell'auto. I militari, con il supporto del cane antidroga Aquila, hanno effettuato una perquisizione del mezzo trovando la cocaina purissima, in parte nascosta nel vano portaoggetti dell'auto, in parte lanciata tra le sterpaglie nel corso dell'inseguimento. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato, una volta messa in commercio, circa 50 mila euro. Il 28enne è stato trasferito nella casa circondariale di Cavadonna.