Messina, mafia: sequestrati beni all'esponente di un clan

Beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla polizia a un esponente del clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L'uomo, si legge in una nota, è ritenuto una "delle figure di maggiore pericolosità 'qualificata' evidenziatasi nel territorio del Longano". Era stato arrestato nell'ambito dell'operazione "Gotha 7", conclusa nel gennaio 2018, per concorso in associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione di armi, rapina, violenza privata, minaccia e lesioni personali, reati, questi ultimi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Il sequestro interessa sei immobili a Barcellona Pozzo di Gotto.