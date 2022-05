Droga, operazione in provincia di Ragusa: 11 arresti

Sono impegnati complessivamente 75 militari insieme a due unità cinofile e a una squadra dei carabinieri Cacciatori di Sicilia, con perquisizioni e sequestri che sono ancora in corso

Una vasta operazione antidroga dei carabinieri è in corso in tutta la provincia di Ragusa. I militari stanno eseguendo 11 arresti nei confronti dei presunti esponenti di una organizzazione che avrebbe gestito il traffico di stupefacenti tra il capluogo ibleo e Vittoria. Sono impegnati complessivamente 75 militari insieme a due unità cinofile e a una squadra dei carabinieri Cacciatori di Sicilia, con perquisizioni e sequestri che sono ancora in corso.