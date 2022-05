Ruba registratore di cassa, 54enne arrestato a Siracusa

A Siracusa un 54enne è stato arrestato per furto. Denunciata, invece, la sua compagna, complice, di 41 anni. Gli agenti delle Volanti hanno notato, parcheggiata sul margine della strada, in Via Elorina, un'Ape Car con a bordo la donna che ha sostenuto di aspettare il suo compagno allontanatosi per un bisogno fisiologico. La menzogna è stata scoperta quando gli agenti hanno bloccato il cinquantaquattrenne con in mano un registratore di cassa rubato poco prima da un bar.