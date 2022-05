Incidente a Partinico, scontro tra scooter e camion: un morto

È accaduto questa mattina all'altezza di via Vecchia di Borgetto. La vittima è Cielo Dolci, 52 anni, figlio di Danilo Dolci. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida del ciclomotore

Cielo Dolci, 52 anni, figlio di Danilo Dolci, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale a Partinico, nel Palermitano. La vittima era a bordo di uno scooter elettrico e si è scontrata con un camion all'altezza di via Vecchia di Borgetto, finendo sotto al mezzo. A lanciare l'allarme è stato un metronotte che si trovava in servizio nei pressi del luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Era il figlio di Danilo Dolci

Danilo Dolci fu soprannominato il Gandhi della Sicilia, nato a Trieste nel 1952 scelse di trasferirsi nella Sicilia occidentale (Trappeto, Partinico) dove promosse lotte nonviolente contro la mafia, la disoccupazione, l'analfabetismo e la fame endemica sospinti dall'assenza dello stato e dalle disparità sociali, per l'affermazione dei diritti umani e civili fondamentali. Morì il 30 dicembre 1997. La sua famiglia rimase in Sicilia.