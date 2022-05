Aggredisce ex compagna davanti a figli, arrestato 23enne

E' stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex compagna 28enne e dei figli di lei e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Un giovane di 23 anni è stato arrestato ad Adrano (Catania) dalla Polizia di Stato la notte scorsa per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex compagna 28enne e dei figli di lei e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato portato nel carcere di Piazza Lanza di Catania.

La vicenda

Gli agenti sono intervenuti la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dalla donna. Giunti su posto hanno trovato il giovane che teneva in braccio con una mano una bambina in tenerissima età e con l'altra strattonava violentemente la donna tenendola per i capelli mentre altri due bambini assistevano terrorizzati alla scena. Il 23enne è stato bloccato al culmine di una colluttazione quando la donna si è divincolata e ha preso in braccio la bambina.