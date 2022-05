Truffano assicurazione e litigano per soldi, un arresto a Palermo

Hanno simulato un incidente stradale per truffare l'assicurazione ma ricevuti i soldi del risarcimento hanno litigato per dividerseli tra di loro, minacciando chi li aveva intascati per avere la somma pattuita. Così gli agenti di polizia hanno arrestato a Palermo R. L. I., 49 anni per estorsione e imposto l'obbligo di dimora ad una donna A.D. 45 anni.

La truffa

La donna è sospettata con M.C. di 45 anni, G.F. di 32 anni e A.T. di 39 anni di avere partecipato alla truffa all'assicurazione: un finto scontro tra un auto e un ciclomotore. La donna che aveva una Smart danneggiata nel paraurti anteriore si sarebbe, secondo gli investigatori, prestata a mettere in scena la simulazione fingendo un impatto con due uomini su uno scooter. Uno degli indagati era il testimone. La donna non ebbe tutti i soldi pattuiti. Così scattò, secondo gli investigatori, l'estorsione. La donna chiese aiuto a R.L.I per avere i soldi promessi.