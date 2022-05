Sequestrati 10 tonni abbandonati in mare da tre pescherecci

Dieci tonni sono stati recuperati e sequestrati dalla Guardia Costiera con l'intervento dei vigili del fuoco al largo di Palermo. I pesci erano stati lasciati a galleggiare, legati ad alcuni gavitelli, da tre pescherecci che alla vista delle imbarcazioni della capitaneria di porto hanno abbandonato il pescato per darsi alla fuga e tentare di recuperarlo in seguito. Il tentativo di evitare il sequestro e le multe però non è sfuggito ai militari che hanno individuato i pesci lasciati in mare. Nell'operazione sono stati sequestrati 2.500 chili di pesce che sono stati devoluti al banco alimentare di Palermo dopo i controlli dei veterinari dell'Asp.