Palermo, poltrona a fuoco nel Polo tecnico del Comune

Fiamme e fumo al polo tecnico di via Ausonia a Palermo, dove nel terrazzo si è incendiata una poltrona, forse a causa di una ciocca di sigaretta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. I dipendenti sono stati fatti evacuare a causa del fumo. Al Polo tecnico si lavora sui progetti del Pnrr, le cui scadenze hanno tempi tassativi, ma nei giorni scorsi l'edificio era stato chiuso per un guasto che aveva reso inutilizzabili i bagni.