Messina, sequestrato un milione di euro a società di navigazione

Il sequestro è finalizzato alla confisca "per equivalente" ed è stato disposto dal Gip di Messina, su richiesta della Procura della città dello Stretto, per recuperare le imposte sottratte alla tassazione

La guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo per un milione di euro a una società di navigazione che trasporta passeggeri, con sede a Messina, accusata di evasione fiscale. Il sequestro è finalizzato alla confisca "per equivalente" ed è stato disposto dal Gip di Messina, su richiesta della Procura della città dello Stretto, per recuperare le imposte sottratte alla tassazione.