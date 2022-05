Traffico di droga nel Siracusano, cinque condanne in Appello

Cinque condanne per altrettante persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzate al traffico di droga della Corte di Appello di Catania. I giudici hanno inflitto pene da 7 anni e 8 mesi a due anni. Il procedimento giudiziario è scattato in seguito all'operazione Megara dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Catania. L'inchiesta, nel maggio 2018, aveva portato alla luce, secondo gli investigatori, un vasto commercio di droga, in particolare cocaina, hashish e marijuana tra Priolo, Melilli e Siracusa, messo in atto da due gruppi criminali entrati in conflitto tra loro.