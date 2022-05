Comiso, rapinano una banca: indagano le forze dell’ordine

È successo nel primo pomeriggio di oggi in corso Ho Chi Min, nell’ora della pausa pranzo. I malviventi hanno forzato una porta laterale e avrebbero usato un piede di porco, per poi fuggire a piedi

Nel primo pomeriggio di oggi è avvenuta una rapina in una banca in corso Ho Chi Min. I rapinatori, pare due o tre persone, si sono introdotti nei locali della banca intorno alle 14, nell'ora della pausa pranzo, forzando una porta laterale cui si accede da un cortile limitrofo ad un edificio condominiale. Per entrare potrebbero aver utilizzato un piede di porco, per poi fuggire a piedi.

Le indagini

Ancora da verificare l'entità del bottino. Nella zona ci sono molte telecamere che potrebbero essere utili alle forze dell’ordine per individuare i banditi.