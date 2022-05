Aggredisce moglie e accoltella cognato, 38enne arrestato nel Catanese

A Palagonia, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e del cognato. I militari sono intervenuti in seguito alla telefonata della donna in un bar del paese, dove è avvenuta l’aggressione, i cui motivi sarebbero riconducibili a dissidi familiari relativi alla separazione in corso tra moglie e marito.

Aggressore ai domiciliari

Nel locale i militari hanno trovato la donna con evidenti segni di lesioni, mentre il fratello di quest’ultima presentava una ferita alla schiena provocata da una coltellata. Il 38enne è stato rintracciato in casa dei genitori ed è stato trovato con una ferita da taglio alla mano destra. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'aggressore la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.