Vasto incendio a Erice, evacuate alcune abitazioni

Le fiamme sono alimentate dal vento di Scirocco e stanno interessando la zona montuosa, minacciando le case in via Piola e della contrada di Martogna. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale e operai del Comune. La sala crisi della prefettura ha allertato l'aeronautica militare per chiedere l'intervento di mezzi aerei