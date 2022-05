Vittoria, arrestato per droga fugge prima del processo

L’udienza per direttissima nei confronti del 21enne era programmata per ieri ma non si è tenuta perché il ragazzo è irreperibile. Il giovane era stato sorpreso a Scoglitti con 14 grammi di hashish, mentre in casa aveva denaro e un bilancino di precisione: cercando di sottrarsi alla cattura dei carabinieri aveva reagito con calci e pugni