Sorpreso con quasi due chili di marijuana, arrestato nel Messinese

Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo essere stato sorpreso con 1,7 chili di marijuana. Gli investigatori hanno accertato che l'indagato utilizzava come nascondiglio per la droga il vano ascensore del palazzo in cui abitava. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno rinvenuto due bilancini, buste per confezionare le dosi e 1.835 euro.