Scala dei Turchi all'asta, appello del proprietario a Elon Musk

All'asta la Scala dei Turchi in provincia di Agrigento. Come riporta il Corriere della Sera, il proprietario ha fatto appello ad Elon Musk, il ricco imprenditore famoso anche per le imprese spaziali e vicinissimo all'acquisizione di Twitter.

L'appello

Ormai da un anno riconosciuto proprietario dai periti del tribunale di Agrigento, Ferdinando Sciabarrà ha detto: "Non è bastato dire alla Regione, al Comune di Realmonte e agli enti pubblici interessati “Ve la regaliamo”. Perché sono arrivate solo promesse. Senza nulla fare. E, dopo un anno, preoccupati da una stagione che si annuncia come un assalto ai gradoni della Scala, la mettiamo all’asta, facendo appello per primo a Elon Musk perché se la compri lui, la protegga e la usi al meglio...".