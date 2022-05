Raddusa, minaccia automobilista e ha un fucile: arrestato

L'abitazione è stata perquisita insieme con la sua auto dopo che la vittima ha avvertito i carabinieri, che hanno subito individuato l'autore delle minacce. L'arma e le munizioni sono state sequestrate per accertamenti tecnici

Un giovane di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Raddusa, in provincia di Catania, perché dopo aver minacciato un automobilista per futili motivi legati alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di un fucile Beretta calibro 12 con le canne mozzate e matricola cancellata e 30 cartucce dello stesso calibro. Arma e munizioni erano nascosti nella sua camera da letto.

La perquisizione

L'abitazione è stata perquisita insieme con la sua auto dopo che la vittima ha avvertito i carabinieri, che hanno subito individuato l'autore delle minacce. L'arma e le munizioni sono state sequestrate per accertamenti tecnici.