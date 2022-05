Hanno aspettato che il direttore della sala uscisse per depositare l'incasso, gli hanno puntato contro un taglierino e si sono fatti consegnare circa 20mila euro

Rapinato a Palermo il bingo di via dei Cantieri. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori hanno aspettato che il direttore della sala uscisse per depositare l'incasso, gli hanno puntato contro un taglierino e si sono fatti consegnare circa 20mila euro. È avvenuto ieri pomeriggio. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia.