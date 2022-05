Migranti, ad Augusta sbarcate 101 persone dalla Geo Barents

Sono sbarcate al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, le 101 persone migranti giunte a bordo della Geo Barents, la nave ong di Medici senza Frontiere, che li ha soccorsi nel Mediterraneo.

Lo sbarco dalla Geo Barents

La nave è giunta stamane e, come prevede la procedura, è salito a bordo il personale dell'Ufficio di sanità marittima per effettuare le visite e poi quello dell'Asp di Siracusa per i tamponi per un possibile contagio da Covid. Nessun migrante è risultato positivo. Non è stato possibile effettuare lo sbarco perché stamane contemporaneamente stavano già sbarcando 110 migranti che si trovavano sulla nave Azzurra, ormeggiata nella rada di Augusta, ed hanno terminato il periodo di quarantena. Nel pomeriggio, terminate le procedure per l'identificazione, coordinate dalla Prefettura, i migranti saranno trasferiti al centro d'accoglienza, nel caso di minori non accompagnati, oppure sulla nave Azzurra per la quarantena.