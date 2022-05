Incendio doloso danneggia la spiaggia di San Tedoro a Marsala

Un incendio di probabile origine dolosa ha ridotto in cenere il canneto accanto la spiaggia di San Teodoro nello Stagnone di Marsala, danneggiando anche la battigia. "Un gesto incivile - commenta l'assessore comunale Michele Milazzo - che comporterà dei ritardi nella pulizia della spiaggia, che, peraltro, come da programma, sarebbe avvenuta questa settimana. Quanto accaduto, purtroppo, causerà dei ritardi, perché siamo di fronte a materiali combusti che necessitano di un trattamento e di una procedura che prevedono tempi di smaltimento più lunghi".

Le parole dell’assessore

"Siamo di fronte a gesti che danneggiano l'ambiente e l'intera collettività. Come amministrazione - prosegue Milazzo - in queste due prime stagioni estive del nostro mandato, siamo riusciti a programmare e ad anticipare la pulizia delle spiagge per renderle più decorose e accoglienti in vista della bella stagione. Un lavoro che ci viene riconosciuto anche dagli operatori e dai gestori dei lidi. Continueremo a lavorare in questa direzione senza lasciarci scoraggiare da gesti incivili". La spiaggia di San Teodoro, a meno di un chilometro a sud della foce del fiume Birgi, in estate è una delle più frequentate del versante nord marsalese e solitamente il Primo Maggio è meta di parecchi gitanti.