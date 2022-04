Incidente stradale a Ribera, morto uomo di 44 anni

Per cause tuttora in corso di accertamento, la moto sulla quale la vittima viaggiava si è scontrata con un'auto

Vincenzo Spagnolo, 44 anni, imprenditore nel settore turistico di Ribera, in provincia di Agrigento, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla statale 115, all'altezza del bivio per la frazione riberese di Borgo Bonsignore. Per cause tuttora in corso di accertamento, la moto sulla quale la vittima viaggiava si è scontrata con un'auto. Spagnolo è stato portato all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Giunto in gravissime condizioni, i medici non sono riusciti a rianimarlo.