Eventi 1 maggio in Sicilia: cosa fare per la Festa dei Lavoratori

Domenica 1 maggio si celebra la Festa dei Lavoratori. In Sicilia, dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna la cerimonia in ricordo della strage di Portella della Ginestra, avvenuto 75 anni fa, il primo maggio 1947, in cui furono uccise 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. In programma una grande manifestazione organizzata dalla Cgil assieme alla Flai Cgil. Alle 8:30 si terrà la commemorazione al cimitero di Piana degli Albanesi, con la deposizione di una corona di fiori nella cappella. Alle 9:30 il raduno presso la Casa del Popolo di Piana. Il corteo, accompagnato dalla banda di Mezzojuso "Giuseppe Petta", partirà intorno alle 10 per raggiungere il pianoro di Portella, memoriale della strage. Al Sasso di Barbato si svolgerà la cerimonia, introdotta dalla lettura dei nomi delle vittime da parte del novantenne Serafino Petta, uno dei sopravvissuti all’eccidio.

One Day Music a Catania

A Catania il Primo maggio si festeggia alla Playa con “One Day Music” a partire dalle ore 10.00. Il nome nasce dall’intento di dare spazio, in unico giorno, a centinaia di artisti di eterogenea provenienza musicale e geografica.

Ingresso gratuito nei musei statali

Torna anche in Sicilia, domenica 1 maggio, finito lo stato di emergenza per la pandemia, l'ingresso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali. Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non sarà più richiesto il possesso del Green pass rafforzato, né di quello base, mentre resterà l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

"Almoad 1 maggio music fest” a Carini

Primo maggio all’insegna della musica nel parco cittadino Almoad di Carini, dove si svolgerà "Almoad 1 maggio music fest", dalle 12.00 alle 21.00. Tra I gruppi che si esibiranno ci sono i The fusion, Walk on e il duo Purple e Landolina. Dalle 11.00 alle 21.00 l'ingresso e gratuito. I bambini, possono usufruire anche dell’area giochi attrezzata.