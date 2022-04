Altavilla Milicia, partorisce in ambulanza: mamma e bimbo stanno bene

La donna ha dato alla luce un maschietto che è in buone condizioni. Il bambino è stato chiamato Samuele

Ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, una donna questa notte ha partorito mentre si trovava nell'ambulanza, che la stava portando all'ospedale di Termini Imerese, proprio per dare alla luce il figlio. L'episodio è accaduto intorno alle 4. La donna ha iniziato il travaglio nel cuore della notte e ha chiamato il 118 che è intervenuto nella sua abitazione di Altavilla Milicia. Ma appena è giunta in ambulanza le doglie sono state molto frequenti e i sanitari dentro l'ambulanza si sono resi conto che il parto era già iniziato.

La vicenda

A questo punto il medico, Vincenzo Belmonte, assistito dall'infermiere Melchiorre Gagliardo e dall'autista Giovanni Guttuso, hanno provveduto a farla partorire. L'intervento è stato coordinato dalla sala operativa del 118. La donna ha dato alla luce un maschietto che sta bene. Il bambino è stato chiamato Samuele. Subito dopo la donna e il neonato sono stati portati all'ospedale Cimino di Termini Imerese.