Migranti, presunto scafista fermato per sbarco nel Siracusano

Un cittadino ucraino di 29 anni, accusato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato fermato ieri dalla polizia ai militari della guardia di dinanza. Era con altre tre persone, in un'auto sull'autostrada Siracusa-Gela all'altezza dello svincolo di Rosolini.

Indagato

Il giovane è indagato per lo sbarco di 70 migranti, di varie nazionalità asiatiche, giunti nelle coste di Noto a bordo della imbarcazione a vela "Blacksea". Il 29enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.