Controlli in provincia di Palermo, trovate cartucce e polvere da sparo

In provincia di Palermo i carabinieri hanno denunciato un uomo di 44 anni accusato di detenzione illegale di munizionamento e polvere da sparo. I controlli sono scattati in aziende, terreni e abitazioni private, oltre a rastrellamenti in aree boschive e rurali, fino ad anfratti e macchie di rovi.

Le perquisizioni

Nel corso della perquisizione in casa a a Marineo e in un terreno sono state infatti trovate nascoste in una sacca in tela nascosta in un ripostiglio, sei cartucce calibro 12, nonché 214 grammi circa di polvere da sparo. È stata, inoltre, trovata una modica quantità di hashish per uso personale, per cui il detentore è stato segnalato alla prefettura. Le munizioni e la sostanza stupefacente sono state poste in sequestro.