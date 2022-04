Catania, incendio in una casa: fiamme spente dai vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato l'interno dell'abitazione e il tetto dello stabile, che è abitato e in ristrutturazione. Non risultano persone intossicate o ferite

A Catania i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio nel centro storico della città. Le fiamme hanno interessato l'interno dell'abitazione e il tetto dello stabile, che è abitato e in ristrutturazione. Non risultano persone intossicate o ferite.

Le cause

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto hanno operato squadre di vigili del fuoco della sede centrale e del Distaccamento Sud, insieme a un'autoscala e un'autobotte di supporto. L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.