Palermo, ruba scooter e fugge contromano: arrestato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Palermo. Alcuni residenti in via Mario Rapisardi avevano telefonato al 112 segnalando che un giovane aveva rubato uno scooter parcheggiato.

L'inseguimento

Nella zona tra via Notarbartolo e via Terrasanta una volante della polizia ha incrociato lo scooter con a bordo due giovani. Ne è nato un inseguimento anche contromano, che si è concluso davanti alla chiesa di via Terrasanta, quasi all'incrocio con via Damiano Almeyda. Indagini sono in corso per risalire all'identità del complice.