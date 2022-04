Furto in una gioielleria a Palermo, sfondata la vetrina

Assalto all'alba di oggi alla gioielleria Corona, all'angolo fra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo a Palermo. Verso le 6, i ladri hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un'auto, una Fiat Panda poi abbandonata sul posto. Dopo aver portato via i preziosi sono fuggiti. Sul posto la polizia, che sta indagando su quanto accaduto, mentre i titolari stanno facendo l'inventario per determinare il valore del bottino.

Lunedì notte un'altra gioielleria in via Serradifalco era stata assaltata con le stesse modalità.

Serie di furti a Palermo

Non lontano da via Stabile, in piazzetta Bagnasco, stanotte alle 2 è stato assaltato il Vintage 70 Cafè. In questo caso il titolare del locale ha quantificato in circa 2 mila euro, più svariate bottiglie di alcolici, il bottino dei ladri. Infine in via Alcide De Gasperi sono stati portati via gli attrezzi da lavoro di un Coiffeur "Urban Style" per un valore di circa mille euro.