25 aprile, il sindaco Orlando: "Palermo vicina al popolo ucraino"

"Il 25 aprile come ogni anno conferma l'atto di omaggio e gratitudine nei confronti di chi ha perso la vita per l'affermazione di quella Costituzione repubblicana e di quei diritti che in questo momento sono violati in varie parti del mondo". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando durante la cerimonia che si è svolta questa mattina al Giardino inglese in occasione della Festa di Liberazione dal nazifascismo. Durante le celebrazioni un corteo ha sfilato lungo via Libertà fino al Teatro Massimo e l'Anpi ha deposto alcune corone di fiori sulla lapide dei caduti di Cefalonia e davanti al cippo di Pompeo Colajanni.

Le parole del sindaco Leoluca Orlando

"Il mio pensiero va in particolare al popolo ucraino che subisce l'aggressione militare della Russia, aggravata da veri e propri crimini di guerra, e che cerca di inviare un messaggio al mondo in difesa del diritto alla vita e del diritto alla pace", ha aggiunto Orlando. "Le guerre uccidono non soltanto in Europa ma anche in altre parti del mondo, ricordiamolo quando tanti migranti fuggono dall'Africa e dall'Asia. Lo dico esprimendo grande solidarietà al popolo ucraino, una solidarietà che la città di Palermo sta dimostrando accogliendo gli ucraini. Essere qui numerosi, come non mai, è la conferma che il popolo palermitano è legato ai principi fondamentali del diritto alla pace e del diritto alla vita", ha concluso.

Musumeci: "Impegnarsi per pacificazione nazionale"

"Riconsacrare come prioritari i valori della libertà e della democrazia, nella ricorrenza del 25 Aprile, significa anche impegnarsi a lavorare per una definitiva pacificazione nazionale", ha sottolineato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "A quasi ottant'anni dalla fine della guerra - ha aggiunto -, abbiamo tutti il dovere di lavorare per una Italia più giusta, senza lasciare spazio all'odio ed al rancore. E rivolgere un commosso pensiero al popolo ucraino, vittima in queste settimane di una inaudita aggressione militare".