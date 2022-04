Cinisi, incendio doloso distrugge rivendita di fiori: indagini

E' accaduto la scorsa notte in via Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Indagano i carabinieri

Poco dopo la mezzanotte un incendio, di matrice dolosa, ha danneggiato un chiosco per la vendita di fiori nei pressi del cimitero comunale di Cinisi in via Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. La struttura in legno, di proprietà di un commerciante di Terrasini di 47 anni, è andata quasi del tutto distrutta. Le indagini sono condotte dai carabinieri