Furti ad aziende agricole, 5 fermi nel Ragusano

Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria e i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno arrestato 5 cittadini stranieri, di età compresa tra 16 e 44 anni, per furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi. Nel corso di una serie di perquisizioni presso le abitazioni e i terreni degli arrestati sono stati trovati oltre 200 bidoni di fitofarmaci e vari attrezzi utili per la coltivazione, frutto di otto furti commessi tra novembre 2021 e aprile 2022, a Vittoria, Acate e Granieri, in danno di aziende agricole locali.

Le indagini

Inoltre, gli agenti della Polizia e i Carabinieri hanno trovato in possesso di uno degli indagati un fucile marca browning cal.12 con 47 cartucce crubati. Anche attraverso la visione di diversi sistemi di videosorveglianza installati presso le aziende agricole colpite, è stato possibile recuperare parte degli indumenti indossati dai ladri in alcuni dei colpi messi a segno e risalire agli autori dei furti.