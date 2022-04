25 aprile, gli eventi in Sicilia per la Festa della Liberazione

In tutte le principali città dell'isola sono in programma cortei e manifestazioni, oltre a musei aperti, visite guidate nei parchi archeologici, sagre, fiere e molto altro ancora

Dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia, in Sicilia tornano i cortei e le manifestazioni per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione. In tutte le principali città dell'isola sono in programma cerimonie di commemorazione, a partire da Palermo, dove alle ore 9 l'Anpi deporrà alcune corone sulla lapide dei caduti di Cefalonia e dei fiori al cippo di Pompeo Colajanni. Alle 10, invece, partirà il corteo della pace, che da via Libertà e via Ruggero Settimo si concluderà davanti al teatro Massimo. A Catania, dopo il ricordo alle 9:30 davanti all'albero rosso di via Dusmet delle persone Lgbtqi+ che hanno partecipato alla Resistenza e il corteo lungo via Etnea, alle 10:45 in piazza Machiavelli ci sarà la deposizione di una corona di alloro sulla lapide collocata nella casa natale della partigiana Graziella Giuffrida.

Musei aperti

Non solo commemorazioni. Complice anche il weekend ravvicinato, sono tanti gli eventi e le iniziative in programma sull'isola per questa giornata di festa. Sono infatti aperti tutti i principali musei regionali: a Palermo sono visitabili in mattinata Palazzo Riso, la galleria regionale di Palazzo Abatellis, la casa dell'Annunciata di Antonello da Messina, l'Oratorio dei Bianchi alla Kalsa. E ancora: il Salinas, dove si può ammirare la statua della Dea Atena, arrivata dall'Acropoli di Atene, lo Steri (dalle 9 alle 19) con il quadro della Vucciria di Renato Guttuso e la pinacoteca di Villa Zito.

I parchi archeologici

Per il 25 aprile, il parco archeologico della Valle dei templi propone visite guidate con esperti e archeologi tra i percorsi sotterranei alla scoperta delle catacombe paleocristiane, mentre al parco di Segesta si può visitare la mostra di arte contemporanea en plein air, a cura di Beatrice Merz e Agata Polizzi. Aperto anche il parco di Selinunte, con visite in programma per tutta la giornata a cura di CoopCulture. Porte aperte infine nell'area archeologica di Morgantina a Enna e nel parco archeologico e museo di Giardini di Naxos, a Messina.

Fiere e gastronomia

Non mancano gli eventi anche per gli amanti del buon cibo e della musica. A Villa Filippina, a Palermo, c'è "Scinni", tra gastronomia e musica e il “Record store day”, con migliaia di dischi e vinili, con dj set per la festa del disco celebrata in tutto il mondo. Al Mercato Sanlorenzo tornano le grigliate di carne e pesce all'aperto. A Cerda appuntamento con la sagra del carciofo, mentre e a Vizzini (Catania) si conclude la sagra della ricotta. A Vittoria (Ragusa) è invece allestita la fiera dell'antiquariato.