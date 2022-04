Revenge porn e violenza, 47enne arrestato nel Messinese

L'indagato avrebbe anche procurato alla vittima una lesione al setto nasale e in un'altra circostanza le ha sottratto dalla borsa 1.250 euro, oltre ad aver inviato immagini sessualmente esplicite della donna

Un uomo di 47 anni, originario di Brolo (Messina), è stato arrestato e posto ai domiciliari in quanto accusato di aver sottoposto a molestie una donna, anche in presenza di testimoni. L'indagato le avrebbe anche procurato una lesione al setto nasale e in un'altra circostanza sottratto dalla borsa 1.250 euro. Il 47enne ha infine inviato, anche a parenti della vittima, immagini sessualmente esplicite della donna. A eseguire l’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Patti sono stati gli agenti della polizia giudiziaria.