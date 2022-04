Siracusa, aveva tre chili di marijuana a casa: denunciata

In manette anche un 22enne colto nella flagranza del reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente

A Siracusa la polizia ha denunciato una donna di 50 anni in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di una pistola lanciarazzi. Da quanto appreso, aveva tre chili e 194 grammi di marijuana in casa.

Il secondo arresto

E sempre gli agenti hanno arrestato un 22enne colto nella flagranza del reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. In seguito alla perquisizione in alcuni caseggiati nel fondo rurale annesso all'abitazione dove il giovane vive con il padre, gli investigatori hanno trovato 87 piante di marijuana, 29,5 grammi di hashish e sette grammi di marijuana.