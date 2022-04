Teatro Greco di Siracusa: le tragedie dal 17 maggio al 9 luglio

In scena Agamennone, Edipo Re e Ifigenia in Tauride. La Fondazione Inda conferma anche per questa stagione le agevolazioni introdotte negli ultimi anni per consentire al più ampio pubblico di assistere agli spettacoli

La Fondazione Inda conferma per la stagione 2022 al Teatro Greco di Siracusa le agevolazioni introdotte negli ultimi anni per consentire al più ampio pubblico di assistere agli spettacoli classici per le tre tragedie in programma dal 17 maggio al 9 luglio.

Le tragedie

In scena andranno Agamennone di Eschilo (con la regia di Davide Livermore nella traduzione di Walter Lapini), Edipo Re di Sofocle (per la regia di Robert Carsen nella traduzione di Francesco Morosi) e Ifigenia in Tauride di Euripide (con la regia di Jacopo Gassmann nella traduzione di Giorgio Ieranò).

Le date

Gli spettacoli saranno mercoledì 25 maggio e domenica 5 giugno per Edipo Re, martedì 31 maggio e domenica 12 giugno per Agamennone, domenica 19 e lunedì 27 giugno per Ifigenia in Tauride.

I biglietti e le agevolazioni

I biglietti per gli spettacoli riservati alle Giornate siracusane si possono acquistare a partire da oggi 19 aprile, presentandosi di persona alla biglietteria di corso Matteotti (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17) e al botteghino del Teatro Greco (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17). Tutti i residenti in provincia di Siracusa, presentando un documento valido di riconoscimento, potranno acquistare fino a un massimo di due biglietti, al prezzo di 15 euro ciascuno, per assistere agli spettacoli durante le Giornate siracusane.