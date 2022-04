Trasportata dal 118 all'ospedale San Vito e Santo Spirito, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

Tragedia in provincia di Trapani. Una donna di 73 anni, Vita Carollo, è morta ad Alcamo, investita da un'auto in via Madonna del Riposo. Trasportata dal 118 all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.