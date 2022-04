Palermo, rapina al Bingo la notte di Pasqua: aperte le indagini

Un uomo a volto coperto è entrato nel locale in via Messina Marine, ha minacciato la cassiera e dopo aver preso circa 2 mila euro è fuggito

Rapina la notte di Pasqua ad una sala Bingo a Palermo. Un uomo a volto coperto è entrato nel locale in via Messina Marine, ha minacciato la cassiera e dopo aver preso circa 2 mila euro è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi che indagano. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza e cercate tracce utili lasciare dal rapinatore per le indagini.