Trapani, evade dai domiciliari: arrestata 37enne

La donna, notata fuori casa dagli agenti, è scappata tentando di rifugiarsi in un palazzo, ma è stata rintracciata e a portata in Questura

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno arrestato una donna, trovata fuori dall'abitazione, dove era in stato di detenzione domiciliare. La trentasettenne, notata fuori casa dagli operatori, è scappata tentando di rifugiarsi in un palazzo. I poliziotti dopo aver controllato l'edificio, sono riusciti a rintracciarla e a portarla in Questura con l'accusa di evasione.