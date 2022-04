L'uomo è stato fermato per un controllo in contrada Cantera, nel veicolo i carabinieri hanno trovato 545 grammi di marijuana

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bronte (Catania) perché sorpreso a trasportare in auto 545 grammi di marijuana. Era alla guida di una Volkswagen Golf, fermata per un controllo in contrada Cantera, al cui interno è stata trovata e sequestrata la droga. L'Autorità giudiziaria ne ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari.