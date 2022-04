Incidente stradale a Prizzi, investiti e uccisi due pedoni

I due anziani sono stati investiti in via Sandro Pertini. Sono stati trasportati all'ospedale di Corleone ma sono deceduti poco dopo il ricovero

Un uomo di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera a Prizzi, in provincia di Palermo, in cui sono morte due persone, Antonino Vallone di 84 anni e Nicola Costa di 82.

L'incidente

I due pedoni sono stati investiti in via Sandro Pertini. Sono stati trasportati all'ospedale di Corleone ma sono deceduti poco dopo il ricovero. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. I controlli alcolemici e tossicologici sul conducente sono risultati negativi. L'auto dell'investitore è stata sequestrata. Sono in corso indagini per accertare la dinamica del sinistro.