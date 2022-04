Cuccioli di cane restano bloccati in una fessura, salvati da pompieri

Quattro cuccioli di cane che erano rimasti bloccati all'interno di una intercapedine, tra un muro e una vasca di cemento, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco di Caltanissetta. E' successo in contrada Santo Spirito.

La vicenda

I cagnolini erano scivolati per oltre 2 metri nell'intercapedine e non riuscivano a muoversi. A dare l'allarme il proprietario degli animali che senza l'intervento dei vigili del fuoco non sarebbe riuscito a salvarli. Mediante delle tecniche specialistiche la squadra guidata dal capo reparto esperto Vittorio Imbrogno è riuscita a metterli in salvo e adesso i quattro cagnolini stanno bene.