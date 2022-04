Rapina in un’agenzia viaggi di Palermo, indaga la polizia

Due giovani armati e con il volto coperto con cappuccio e mascherina sono entrati nell'esercizio commerciale e hanno portato via 1.500 euro

Una rapina è stata commessa ai danni di un’agenzia di viaggi in Corso Calatafimi, a Palermo. Due giovani armati e con il volto coperto con cappuccio e mascherina sono entrati nell'esercizio commerciale e hanno portato via 1.500 euro. Sull’accaduto indaga ora la polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e del negozio per cercare di risalire agli autori.