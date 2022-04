Villabate, rapina a mano armata in una farmacia

È entrato nell'esercizio commerciale e ha minacciato la dipendente facendosi consegnare circa mille euro. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all'autore del colpo

Un uomo armato di pistola ha rapinato la farmacia Caporale in via Pomara a Villabate, in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri.

La rapina

A quanto si è appreso, il rapinatore era con il volto coperto dalla mascherina e da un cappellino. È entrato nell'esercizio commerciale e ha minacciato la dipendente facendosi consegnare circa mille euro. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all'autore del colpo.