Catania, due arresti per spaccio di cocaina e marijuana

Due persone, L.G. di 34 anni e D.B.V. di 46, sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di droga in due distinte operazioni effettuate a Catania dalla polizia di Stato.

Gli arresti

Il primo arresto è stato compiuto nel quartiere di San Cristoforo. Il 34enne è stato trovato in possesso di 57 involucri contenenti cocaina, che erano stati nascosti in un vano ricavato nella struttura interna di una sedia di legno, e di denaro contante. Il secondo arresto è stato effettuato nel rione di San Giovanni Galermo dopo che gli agenti duante una perquisizione nell'abitazione del 46enne hanno trovato 160 involucri già confezionati di marijuana per un peso complessivo di circa 130 grammi, una busta in cellophane contenente anch'essa 130 grammi di marijuana ma non suddivisi in dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.