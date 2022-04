L'uomo che non era a casa si è poi presentato e costituito nella caserma di piazza Verga. Ora è ai domiciliari

A Catania i carabinieri hanno arrestato un 25enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione dell'abitazione in cui vive, i militari hanno trovato, nella sua stanza, uno zaino con 1,6 chilogrammi di marijuana. L'uomo che non era a casa si è poi presentato e costituito nella caserma di piazza Verga. Ora è ai domiciliari.