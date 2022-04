Maltempo: vento di scirocco sulle Eolie, disagi nei collegamenti

Disagi nei collegamenti per le Eolie a causa del forte vento di Scirocco, previsto anche nel fine settimana con l'arrivo dei primi turisti per Pasqua. Per le isole minori gli aliscafi della Liberty Lines viaggiano con riserva. Regolari da Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina, ma sempre con difficoltà soprattutto per gli ormeggi carenti. A Lipari si attracca nello scalo alternativo di Punta Scaliddi. Disagi anche per l'attracco delle navi partite da Milazzo. (METEO IN SICILIA)

Corse sospese

Le difficoltà erano iniziate GIà Ieri con la sospensione di alcune corse per le isole minori. L'aliscafo "Adriana M" nonostante il forte scirocco era riuscito ad attraccare nel porticciolo di Scari. A bordo c'erano circa 150 passeggeri tra isolani e turisti anche stranieri; altri 150 viaggiatori sono potuti RIpartire. In mattinata da Napoli alle Eolie era arrivata la nave "Laurana" della Siremar con oltre 400 turisti.