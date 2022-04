Un incendio è divampato in una palazzina a tre piani nella zona di Villabate, nel Palermitano, in via L20, vicino la sala ricevimenti Villa Fabiana. Le fiamme hanno coinvolto una copertura in legno. I condomini sono scappati abbandonando le loro case prima dell'arrivo dei vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi.